Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.16

LOANO (dpa) - Drei Deutsche sind Medienberichten zufolge auf einer brennenden Jacht an der italienischen Mittelmeerküste ums Leben gekommen. Das Boot habe im Hafen der Stadt Loano im Nordwesten des Landes gelegen, als das Feuer am Donnerstag gegen 6 Uhr ausbrach, berichteten die Nachrichtenagentur Ansa und die italienische Tageszeitung «La Stampa». An Bord seien insgesamt zwei Männer und zwei Frauen gewesen, von denen sich eine retten konnte. Die Hintergründe des Brandes waren zunächst unklar.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, dass die zuständige Auslandsvertretung mit den Behörden vor Ort in engem Kontakt stehe und sich um rasche Aufklärung bemühe.

Von Polizei, Staatsanwaltschaft und Feuerwehr war am Donnerstag keine Bestätigung zu erhalten. Ein Sprecher der Küstenwache sagte, er sei nicht befugt, in diesem Fall Auskünfte zu erteilen.

Die 52-Jährige sei von Bord ins Wasser gesprungen, berichtete Ansa. Sie kam ins Krankenhaus und wurde anschließend vernommen. Sie sei aus dem Schlaf gerissen worden, weil ihr Schwager geschrien habe. Ihr sei es anschließend gelungen, das brennende Boot zu verlassen.

Den Begleitern der Frau im vorderen Teil der Jacht versperrten Flammen den Weg nach draußen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Küstenwache hatten die Eingeschlossenen nicht retten können. Unter den Opfern soll den Berichten zufolge auch die Schwester der Überlebenden sein.

Es werde wegen Brandstiftung und fahrlässiger Tötung ermittelt, zitierte Ansa den zuständigen Staatsanwalt Massimiliano Bolla. Es sei schwierig, den Hergang des Unglücks nachzuvollziehen, da der Brand zunächst nicht vollständig gelöscht gewesen sei. Das vom Feuer zerstörte Boot lag laut Ansa bereits ein Jahr im Hafen Loanos und fuhr unter deutscher Flagge. Am Nachmittag hob ein Kran das Wrack aus dem Wasser.