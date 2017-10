Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.17

NAKHON PATHOM: In einer Matratzenfabrik in der Provinz Nakhon Pathom brach am Sonntagmorgen ein Feuer aus, das dicke schwarze Rauchschwaden in den Himmel aufstiegen ließ.

Mehr als 20 Löschfahrzeuge wurden zu dem Werk im Sampran-Distrikt entsandt. Der Feuerwehr gelang es jedoch nur mühsam, den Brand in dem Lagerhaus unter Kontrolle zu bringen, da sehr leicht entflammbares Material darin gelagert wurde.



„Direkt hinter der Fabrik befindet sich ein Löschteich, jedoch reichte das Wasser nicht aus, um das Feuer zu löschen", sagte Polizei Oberst Saksee Kaew-eam, der Leiter der Pho-Kaew-Polizeistation, in der Zeitung „The Nation".

Die Polizei hatte das Gebiet abgeriegelt, weil sie befürchtete, dass das Gebäude einstürzen könnte. Der Verkehr wurde von Raikhin Soi 30, dem Standort der Fabrik, umgeleitet. Saksee erläuterte weiter, die Matratzenfabrik gehöre zu der Lo Ting Kuang Co. Ltd., einem Unternehmen, das Bettwäsche unter dem Markennamen Lotus herstellt.