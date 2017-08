BANGKOK: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Samstagmittag zur Shopping Mall CentralWorld in Pathum Wan aus, in dessen sechster Etage ein Feuer im Hua Seng Heng Restaurant ausbrach.

Der Brandherd befand sich Berichten der „Nation“ folgend in einer Abzugshaube in der Küche des Lokals. Die Feuerwehr erreichte den Brandort um 12.10 Uhr und konnte die Flammen nach 20 Minuten unter Kontrolle bringen. Es wurden keine Verletzten gemeldet, der Betrieb im Einkaufszentrum war von dem Vorfall nicht betroffen

.