Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Langschwanzmakak, der wegen seiner Fettleibigkeit von den Einheimischen „Lung Ou-an“ („fetter Onkel“) genannt wird, ist wieder in sein gewohntes Umfeld im Mangrovengebiet im Stadtteil Bang Khuntien zurückgekehrt.

Veterinäre wurden vor drei Monaten auf den 27 Kilogramm schweren Affen aufmerksam und brachten ihn in eine staatliche Tierschutzeinrichtung, wo er auf Diät gesetzt wurde. Statt zuckerhaltige Softdrinks und Snacks, verabreicht von Touristen, wurde er 12 Wochen lang mit gesundem Obst gefüttert. Mit Erfolg: Lung Ou-an verlor acht Prozent Körperfett und bringt jetzt nur noch 24,72 Kilogramm auf die Waage. Im Vergleich zu seinen Artgenossen immer noch zu viel, die im Durchschnitt zwischen acht und 10 Kilogramm wiegen. Daher wollen die Behörden Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Besucher die Langschwanzmakaken-Herde nahe des schwimmenden Marktes füttern. „Ein Makak soll Krabben oder Muscheln in den Mangroven fressen. Wir empfehlen den Menschen, die Affen nicht zu füttern“, appelliert Natanon Panpetch, Veterinärin am Wildlife Conservation Office.

Lesen Sie auch: