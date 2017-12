Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.17

DEGERSHEIM (dpa) - Wegen eines riesigen Waffenarsenals mit illegalen Maschinenpistolen, einer Handgranate und Sprengstoff ist ein Schweizer festgenommen worden.

In seinem Haus im schweizerischen Degersheim rund 50 Kilometer südlich von Konstanz am Bodensee fand die Polizei bei einer Durchsuchung 280 Waffen, mehr als 100.000 Schuss Munition und 1,3 Millionen Franken (1,1 Millionen Euro) Bargeld, wie die Kantonspolizei in St. Gallen am Mittwoch berichtete.



Die Beamten hatten einen Tipp aus Österreich bekommen. Dort soll der 61-Jährige Waffengeschäfte gemacht haben. Für wen die Waffen bestimmt waren, teilte die Polizei nicht mit. Dem Mann wird nun unter anderem Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vorgeworfen..