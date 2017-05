Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 10.05.17

BANGKOK: Das Ferrari-Geschäft boomt. Beim Vertragshändler Cavallino Motors sind in den Jahren 2015 und 2016 150 Bestellungen eingegangen.

Die Käufer müssen allerdings zwischen sechs Monaten und drei Jahren auf ihren Sportwagen warten. Die Acht- bis Zwölf-Zylinder-Luxusfahrzeuge kosten zwischen 22,5 und 35 Millionen Baht. Ende letzten Jahres waren in Thailand 42 Ferraris registriert, gegenüber 25 ein Jahr zuvor. Cavallino Motors wird mit zehn Millionen Baht Ausstellungsräume und Servicecenter an der New Phetchaburi Road in Bangkok aufwerten.