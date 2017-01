PATTAYA: Thais chinesischer Abstammung feiern auch in Pattaya ins „Jahr des Feuerhahns“. Am Samstag, 28. Januar werden am Hafen Bali Hai und in der Walking Street in Süd-Pattaya zahlreiche Aktivitäten organisiert, mit denen das neue Jahr begrüßt wird. Touristen sind herzlich willkommen mitzufeiern und sich an den unterhaltsamen Aufführungen zu erfreuen.

Hafen Bali Hai:

10.30 bis 11 Uhr: Die Feierlichkeiten werden mit einer Rede von Vertretern der City Hall eröffnet.

15.30 Uhr: Schönheitswettbewerb „Boy & Girl Chinese Pattaya 2017".

16 Uhr: Aufführung traditioneller Löwentänze.

19.00 Uhr: Löwentänze und Shaolin-Kung-Fu-Show.

20.30 Uhr: Guan-Yin-Show (chinesische Göttin der Barmherzigkeit).

21.00 Uhr: Konzert mit Kluay R-Siam.

22.00 Uhr: Konzert mit Jennifer Kim.

Walking Street:

20.00 Uhr: Unterhaltsame Shows und traditionelle Wettkämpfe auf der Showbühne.

22.00 Uhr: Aufführung traditioneller Drachen- und Löwentänze.

(*Für Änderungen im Programmablauf übernimmt die Redaktion keine Gewähr)