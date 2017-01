Foto: The Nation

BANGKOK: In Bangkoks Chinatown wurden die geplanten Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest wegen der einjährigen Staatstrauer um den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej abgesagt.

„Das Organisationskomitee der chinesischen Neujahrsfestivitäten in Yaowarat hat beschlossen, keine Veranstaltungen auszurichten“, erklärte der Leiter des Samphathawong-Bezirksamts Yuttana Pamai am Montag in der Zeitung „The Nation“.

Das chinesische Neujahrsfest ist am Samstag, 28. Januar. Traditionell wird es mit vielen Feuerwerkskörpern, bunten Prozessionen, Drachentänzen und ausgelassenen Straßenfesten gefeiert.