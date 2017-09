Fotos: The Nation

PATTAYA: Soziale Online-Netzwerke wie Facebook oder Twitter sind praktisch, um sich über Neuigkeiten zu informieren oder Freundschaften zu pflegen, verführen jedoch Personen immer wieder zu Dummheiten, die sie später nicht selten bereuen.

​So auch kürzlich in Pattaya geschehen, wo sich zwei Männer und eine Frau filmten, wie sie in einer getunten Toyota-Limousine die neue Verkehrsunterführung auf der Sukhumvit Road durchfuhren. Im Video, das der 26-jährige Fahrer mit dem Titel „Fire in tunnel“ (Feuer im Tunnel) auf Facebook online stellte, waren drei oder vier Explosionen zu hören, weshalb viele Facebook-Nutzer annahmen, dass das Trio Schüsse mit einer Pistole abgefeuert hätte.

Da das Video eine Welle der Empörung auslöste, stellten sich die beiden Männer und die Frau schließlich der Polizei und beteuerten, dass die im Video zu hörenden Explosionen durch den Tuning-Auspuff des Fahrzeugs herbeigeführt wurden und nicht von einer Schusswaffe.

Die Beamten untersuchten das Fahrzeug und bestätigten, dass der Auspuff explosionsähnliche Geräusche erzeugen konnte, die auf eine Fehlzündung zurückzuführen sind. Der Besitzer des Toyota Vios wurde wegen illegaler Fahrzeugmodifikation bestraft.