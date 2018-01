FC Bayern München fördert Nachwuchs

THAILAND: Die landesweiten Auswahlturniere für den FC Bayern Youth Cup beginnen im Januar. Erstmals wird die Turnierserie im Süden des Landes Station machen. Im vergangenen Jahr mussten die Qualifikationsrunden im Süden Thailands aufgrund der Flutkatastrophe entfallen.

Insgesamt haben die Jugendlichen der Jahrgänge 2002 und 2003 zwischen Januar und März in zehn verschiedenen Städten die Möglichkeit, ihr Talent zu präsentieren und sich für das nationale Finale in Bangkok zu empfehlen. Das Ziel ist klar: Thailand als Titelverteidiger möchte wieder eine starke Mannschaft zum Finale des FC Bayern Youth Cups nach München schicken. Der FC Bayern Youth Cup wurde kürzlich mit dem bronzenen Rang als bestes Amateur-Sportevent Thailands ausgezeichnet.

Der deutsche Rekordmeister setzt zudem auf die Aus- und Weiterbildung von Trainern in Thailand. Internationale Jugendtrainer des FC Bayern unterrichten in Workshops sowohl Theorie als auch Praxis. Das Ziel des mehrstufigen Ausbildungsprogramms ist, lokale Trainer nach dem Vorbild und der Philosophie des FC Bayern weiterzubilden und systematisch zu unterstützen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits mehr als 300 thailändische Trainer durch FCB-Trainer gefördert.

Die zertifizierten thailändischen Trainer vermitteln im Zuge der landesweiten Jugendfußball-Initiative „FC Bayern 12 Level Kurs“ ihr Wissen an Kinder. In den kommenden Monaten und Jahren werden weiter regelmäßig Trainer des FC Bayern nach Thailand reisen und Schulungen und Workshops durchführen.