BANGKOK: Der thailändische Fußballverband FAT plant ein neues Stadium für 50.000 Zuschauer mit Einkaufszentrum oder Geschäftsarkade. Es soll ein reines Fußballstadion werden, also ohne Laufbahnen.

FAT-Präsident Somyot Poompanmoung hofft, dass die Regierung das Areal in den Außenbereichen Bangkoks zur Verfügung stellt, sich private Investoren beteiligen und der Weltfußballverband FIFA das Projekt in den nächs­ten zwei Jahren genehmigt. Bei der Planung für das Stadion soll der Bundesligist VfL Wolfsburg helfen. Wolfsburg will seine jahrelangen Erfahrungen in die Kooperation mit dem FAT einbringen und über eine Akademie den Fußballnachwuchs fördern.