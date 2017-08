Faszination Thailand in Bülach erleben

BÜLACH (CH): Ein Wochenende lang, von Freitag, 18. August bis Sonntag, 20. August, verwandelt sich das Areal der Stadthalle Bülach im Zürcher Unterland während des Thai Food & Culture Festivals wieder in ein authentisches thailändisches Schlemmer- und Shopping-Paradies. Das größte Thai-Festival der Schweiz wird die Besucher auch im neunten Jahr mit einer unvergleichlichen Vielfalt an thailändischen Köstlichkeiten und Produkten sowie einem bunten Unterhaltungsprogramm begeistern. Auch DER FARANG ist wieder dabei!

Thailandfans aus der ganzen Schweiz treffen sich in Bülach, um drei Tage lang zu schlemmen und zu feiern.

Dass sich das Festival stetig weiterentwickelt hat, ist von den Organisatoren gewollt. Schließlich soll den Besuchern und Ausstellern jedes Jahr auf ein Neues ein unvergess­liches Wochenende beschert werden. Das Thai Food & Culture Festival hat zum Ziel, den Besuchern die Fülle Thailands im kleinen Rahmen zu präsentieren. Von klein kann aber schon lange nicht mehr die Rede sein: weit über 100 Speise- und Non-Food-Stände lassen ein authentisch thailändisches Marktgefühl aufleben. Neu ist dieses Jahr Thai Airways International (THAI) mit an Bord! Eine spannende Partnerschaft, die gewiss frischen Wind mit sich bringt.

Schlemmen, shoppen, feiern

Neben einer Vielzahl an Marktständen, an denen jede Menge thailändische Snacks und Produkte aus dem Land des Lächelns angeboten werden, präsentieren die Veranstalter ein kulturelles Unterhaltungsprogramm, das es in sich hat. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem eine preisschwere Tombola, thailändische Musikparaden, atemberaubende Schwertkampf- und Muay-Thai-Shows sowie traditionelle Tanz-Aufführungen. Mit Konzerten thailändischer Künstler wird das Programm abgerundet. Zur festen Tradition des Festivals zählt natürlich auch der Besuch buddhistischer Mönche, die für ein tieferes Verständnis der thailändischen Kultur nicht wegzudenken sind.

Festivalrabatt auf alle Abonnements

Der FARANG-Medienstand gilt als beliebter Treffpunkt, um sich auszutauschen und wertvolle Tipps und Empfehlungen von den Werbekunden des Magazins zu erhalten.

Wie bereits in den Vorjahren, ist auch DER FARANG als Thailands führendes deutschsprachiges Magazin in Bülach mit einem Pressestand vertreten und präsentiert wieder eine seitenstarke Sonderausgabe mit vielen Reiseartikeln und Reportagen aus dem Land des Lächelns. Natürlich sind auch alle Thailand-Bücher und -Romane sowie Merchandise-Artikel aus dem FARANG-Onlineshop erhältlich. Kommen Sie doch auf einen Schwatz vorbei, das Verlegerehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger freut sich auf Ihren Besuch und kann den Besuchern wertvolle Tipps sowie Empfehlungen seiner Werbekunden geben. Weiter wird den Festivalbesuchern ein attraktives Überraschungsangebot offeriert, wenn sie am FARANG-Medienstand ein Abonnement für die Druck- oder Online-PDF-Ausgabe abschließen. Lassen Sie sich überraschen – wir sehen uns in Bülach!