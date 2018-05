Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

BANGKOK: Die Stiftung für den Verbraucherschutz hat die Stadtverwaltung aufgefordert, den Betrieb vieler Wasserautomaten in Bangkok einzustellen, da sie nicht registriert und unhygienisch sind.

Laut Monrudee Po-in hat die Stiftung in Zusammenarbeit mit anderen Verbraucherschutzgruppen 855 Wasserautomaten in 18 Bezirken von Bangkok im Jahr 2015 kontrolliert. 91,75 Prozent wurden an unpassenden Stellen installiert, die voller Staub sind, auf Bürgersteigen, in der Nähe von Entwässerungssystem oder Müllhalden mit Fliegen oder Kakerlaken. Eine weitere Umfrage im letzten Jahr umfasste 50 städtische Bezirke. Die Stiftung stellte fest, dass die Mängel nicht behoben wurden und 90 Prozent der Wasserautomaten nicht registriert waren. Erneut wurde die Stadtverwaltung von der Stiftung über das Problem und mit Empfehlungen informiert, jedoch gab es keine Antwort. Jetzt hat die Stiftung um ein Treffen mit Bangkoks Gouverneur nachgesucht, um das Problem für die Sicherheit der Verbraucher anzusprechen. Einer der Vorschläge der Stiftung besteht darin, dass sich alle Betreiber von Wasserautomaten bei der Verwaltung in ihren jeweiligen Bezirken registrieren lassen und dass die Maschinen regelmäßig überprüft werden, damit sie den Sicherheitsstandards entsprechen.