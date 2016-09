KOH SAMUI: Eine von der FARANG-Redaktion mitgetragene Initiative sorgt möglicherweise für die Wiederbelebung eines zwei Jahre zurückliegenden Mordfalls.

Die Mutter des am 20. August 2014 in der Soi Green Mango ermordeten deutschen Gastronomen Volker Schwartges könnte eine Wiederaufnahme der Ermittlungen erreicht haben. Gisela Schwartges schrieb zum zweijährigen Todestag ihres Sohnes auf Koh Samui verzweifelte Hilfsbriefe an thailändische und deutsche Ministerien sowie die Regierungschefs Prayuth Chan-o-cha und Angela Merkel. Sie prangerte an, dass trotz dreier verhafteter Jugendlicher und deren Geständnissen unmittelbar nach dem Mord nie ein Ermittlungsverfahren abgeschlossen oder ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden ist. Zwischenzeitlich hat Frau Schwartges sowohl von der Thailändischen Botschaft in Berlin als auch vom Büro des amtierenden Thai-Ministerpräsidenten Antwort erhalten und die Zusage, den Fall noch einmal prüfen zu lassen.