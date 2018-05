Foto: The Nation

BANGKOK: Die Tragödie um die vier Kinder, die am frühen Dienstagmorgen unbeaufsichtigt waren und vom Balkon ihrer Wohnung in die Tiefe fielen, ist in den Medien eine verbale Schlacht zwischen dem Schweizer Vater und der thailändischen Mutter geworden.

Laut dem Schweizer ist die Mutter nur an Geld interessiert. Während ihrer Beziehung habe sie ihn bestohlen und belogen. Ein Gericht soll ihm das Sorgerecht für die vier Kinder übertragen haben, doch die Mutter verweigere dem Vater, die Kinder zu sehen. Jetzt soll die Frau ihm untersagt haben, den toten fünfjährigen Sohn für die Beerdigung abzuholen. Die Mutter will nach einem Bericht der „Thai Rath“ eine Beerdigung erst dann, wenn die beiden schwer verletzten Kinder nicht mehr auf der Intensivstation liegen.

Der Schweizer beteuert, er wolle für die Kinder ein guter Vater sein. Als sie noch zusammenlebten, soll die Polizei seine Frau verhaftet haben. Wegen Drogen? Die Ehefrau widerspricht und erzählt, der Schweizer sei kein guter Vater, er habe den Kindern weh getan. Nach Aussagen von Nachbarn sollen die Kinder gut versorgt gewesen sein, von der Mutter und den im Apartmentblock wohnenden Großeltern.

Der fünfjährige Sohn starb nach dem Sturz aus dem vierten Stock im Krankenhaus. Dort liegen seine 10 und 11 Jahre alten Geschwister auf der Intensivstation.