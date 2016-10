PATTAYA: Auch in diesem Jahr organisierte das Thai Garden Resort in Pattaya zum achten Mal einen Familientag für seine Mitarbeiter am 68 Meter langen Lagunenpool sowie im Coffee Shop des Resorts.

Die Angestellten und ihre Familien genossen den Tag rund um den großen Lagunenpool.

So liegt dem Management des beliebten Familienhotels nicht nur die Umwelt oder das Wohl seiner Gäste, sondern ganz besonders auch die Zufriedenheit seiner Angestellten am Herzen. Schließlich sind genau diese das „Gesicht“ eines jeden Hotels. So wurden alle Mitarbeiter eingeladen, ihre gesamte Verwandtschaft mitzubringen, egal, ob Geschwister, Ehepartner oder Kinder, um einen fröhlichen Tag im Resort zu verbringen.

Wie bereits in den Jahren zuvor ging es lustig zu, denn nachdem alle das ausgiebige Buffet genossen hatten, sprang der Großteil ins kühle Nass und schwamm um die Wette. Doch auch die Hotelgäste des Thai Garden Resorts, größtenteils Stammgäste, hatten an der Aktion ihre Freude und spielten zusammen mit den Kindern der Angestellten.

Infos: www.thaigarden.com.