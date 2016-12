Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.16

ZÜRICH (dpa) - Bei einem Familiendrama in der Schweiz ist ein Vater nach ersten Ermittlungen von seinem Sohn getötet worden.

Der 27-Jährige hat bei einem heftigen Streit in einem Mehrfamilienhaus in Zürich auf den 52-Jährigen eingestochen, wie die Polizei vom Freitag mitteilte. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Freitag. Nachbarn hatten Hilfeschreie gehört und die Polizei verständigt. Bei der Auseinandersetzung wurden auch der mutmaßliche Täter selbst sowie seine Mutter und sein jüngerer Bruder schwer verletzt. Die 54 Jahre alte Ehefrau des Opfers und der 24 Jahre alte Sohn kamen mit lebensbedrohlichen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.