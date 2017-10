Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.17

NAKHON SAWAN: Mehr als 200 Familien im Nakhon-Sawan-Distrikt Chumsaeng sind seit mehreren Wochen wegen Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten.



„Wir haben kein Trinkwasser mehr", sagte ein Ortsansässiger am Sonntag. Die lokalen Verwaltungsbehörden hatten zwar Trinkwasser mit dem Boot geliefert, jedoch war das nicht genug, um alle Bewohner ausreichend zu versorgen, so der Mann. „Wir können auch die Toiletten nicht benutzen. Wir brauchen dringend Hilfe", sagte er.

Die Überschwemmungssituation in Nakhon Sawan ist von großem Ausmaß und betrifft mehr als 41.000 Familien. Die Menschen, die in den Gemeinden Koh Yom und Koh Yuan leben, insbesondere in der Nähe der Mündung des Chao-Phraya-Flusses, sind angesichts der tiefen Fluten schwer in Mitleidenschaft gezogen. An den am härtesten betroffenen Orten misst das Hochwasser knapp zwei Meter..