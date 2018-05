SAMUT PRAKAN: Die Touristenpolizei hat am Dienstag einen 39-jährigen Thai festgenommen, der sich als Polizist ausgegeben hatte, um einen indischen Touristen in der Nähe seines Hotels im Bezirk in Bang Phli, südöstlich von Bangkok, zu berauben.

Der Inder hatte auf dem Flughafen Suvarnabhumi bei der Polizei Anzeige erstattet, nachdem ihm Bargeld, Kreditkarten und ein iPhone gestohlen worden waren. Ein als Polizist verkleideter Thai hatte ihn gegenüber dem Grand Inn Come Hotel angesprochen und verlangte seinen Pass zu sehen. Dann stahl er dessen Besitztümer. Wenig später wurde der Dieb erwischt. Eine falsche Uniform, die Beute, eine Waffe und Munition sowie ein Fahrzeug wurden konfisziert. Der Verhaftete gab den Raub zu. Er soll bereits mehrfach ähnliche Straftaten begangen haben. Generalmajor Surachet Hakpal befand sich zufällig auf der Wache Bang Kaew, als der Inder dem stellvertretenden Leiter der Immigrationspolizei mit einem Blumenstrauß für die schnelle Wiedererlangung seines Eigentums und die Verhaftung des Täters dankte.