Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.16

PATTAYA: Immer wieder kommen Kunden in die Europa-Auto-Service-Garage in Pattaya mit dem Anliegen, dass ihr Fahrzeug rechts oder links „ausbricht“. Hier ist das Überprüfen der Radeinstellung gefragt.

Die Rad-Anpassung beinhaltet die Verstellung der Winkel der Räder, so dass sie senkrecht zum Boden und parallel zueinander sind. Die perfekte Spur­einstellung verlängert die Lebensdauer der Reifen und sorgt dafür, dass das Fahrzeug auf einer geraden Straße auch tatsächlich geradeaus fährt und beim Bremsen auf der Linie bleibt.



Optimal angepasste Räder stellen sicher, dass sich die Reifen nicht vorzeitig verschleißen. Eine korrekte Ausrichtung bedeutet auch weniger Verschleiß an den Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten. Wenn die Ausrichtung nicht mehr mit den vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen entspricht, kann es dazu führen, dass das Fahrzeug in verschiedene Richtungen zieht. Dies kann äußerst gefährlich sein! Unsachgemäße Achsvermessung führt zusätzlich auch zu übermäßiger Reibung auf der Straßenoberfläche, was zu ungleichmäßigem Reifenverschleiß und unnötigem Stress auf die Lenkung und das Fahrwerk führt. Diesen übermäßigen Luftwiderstand erhöht zudem auch den Kraftstoffverbrauch. Auch die Bremswirkung ist nicht mehr die gleiche.

Die Europa-Auto-Service-Garage in Pattaya hat vor Ort eine State-of-the-Art-Hunter-Alignement-Maschine. So ist die Autowerkstatt in der Lage, einfache Anpassungen oder auch eine komplette Achsvermessung durchzuführen. Wenn einer der Techniker der Meinung ist, dass Ihre Fahrzeug-Ausrichtung nicht innerhalb der richtigen Spezifikation liegt, werden Sie darüber informiert und Sie erhalten einen entsprechenden Lösungsvorschlag oder eine Empfehlung.