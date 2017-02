Fall Kim Jong Nam: Malaysia bestellt nordkoreanischen Botschafter ein

Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.17

KUALA LUMPUR (dpa) - Eine Woche nach dem rätselhaften Tod des älteren Halbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat das malaysische Außenministerium den nordkoreanischen Botschafter einbestellt. Der Abgesandte Kang Chol solle angedeutet haben, dass Kuala Lumpur nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf Kim Jong Nam «etwas zu verbergen» habe, teilte das Ministerium am Montag mit. Bei einer Pressekonferenz am Freitag hatte Kang Malaysia heftig für sein Vorgehen in dem Fall kritisiert. Pjöngjang werde das Ergebnis einer ohne seine Zustimmung durchgeführten Autopsie nicht akzeptieren. Malaysia rief unterdessen seinen Botschafter aus Pjöngjang zurück.

Kim Jong Nam soll am vergangenen Montag auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit einer giftigen Substanz besprüht worden sein. Der 45-Jährige starb kurz darauf.

Der japanische Fernsehsender Fuji TV veröffentlichte unterdessen eine Aufnahme von einer Überwachungskamera, die den Vorfall zeigen soll. Auf dem Video ist ein Mann zu sehen, der den Flughafen betritt und auf eine Anzeigetafel schaut. Kurz darauf nähern sich ihm zwei Frauen. Eine fasst mit ihren Händen von hinten um seinen Kopf herum, bevor die beiden sich entfernen.

In der zurückliegenden Woche waren bereits zwei Frauen als Hauptverdächtige sowie ein Mann festgenommen worden. Es wird spekuliert, es könne sich bei den Frauen um Agentinnen des nordkoreanischen Geheimdienstes handeln.