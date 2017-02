Fahrzeuggebühr an Grenzübergängen

THAILAND: Für den Grenzübertritt mit einem ausländischen Fahrzeug wollen sowohl Thailand als auch Malaysia schon bald eine Gebühr erheben.

Ab Jahresmitte wird Malaysia eine Gebühr in Höhe von 200 Baht für aus Thailand die Grenze überschreitende Autos, Vans und Busse verlangen, Thailand eine ähnlich hohe Gebühr zum Anfang nächsten Jahres, informierte der Staatsekretär des Transportminis­teriums Somsak Hommuang in der „Bangkok Post“.



Das Amt für Transport sowie Verkehrspolitik und -planung (OTP) wurde bereits beauftragt, einen Gutachter zu konsultieren, der in Erfahrung bringen soll, welches Inkassosystem dafür am geeignetsten wäre und welche Behörde, das Amt für Landtransport, das Zollamt oder eine Personengesellschaft, die Gebühren einziehen soll. Die Ergebnisse sollen laut dem OTP in sechs Monaten vorliegen.



Somsak folgend, ermöglicht die Gebührenerhebung eine akkurate Zählung der grenzüberschreitenden Fahrzeuge sowie derer, die länger als vorgesehen bleiben. Befürchtungen, dass sich die Zahl der Einreisen mit dem Fahrzeug wegen der geplanten Gebühr verringern wird, bestehen laut dem Transportministerium keine.