Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.16

PATTAYA: Ganz offensichtlich ist es vielen Autobesitzer rund um Pattaya ein großes Bedürfnis, dass ihre Fahrzeuge genau kontrolliert werden und sie wissen, dass sie mit einem sicheren Auto unterwegs sein können. Die Fachwerkstatt Europa Auto Service in Pong (Pattaya) bietet seit Juli den kostenlosen Sicherheits-Check an und bei etwa der Hälfte der Fahrzeuge waren teilweise markante Sicherheitsmängel festgestellt worden, die in anderen Garagen nicht erkannt wurden.

Bei den anderen Fahrzeugen waren keine Mängel festzustellen und die Fahrzeuglenker waren glücklich darüber. Sie wissen jetzt, dass ihr Auto sicher ist und sie ohne Bedenken unterwegs sein können. Zudem bekommen die Kunden einen Bericht, in dem sie erkennen, wann zum Beispiel ein allfälliger Wechsel des Motoren-Öls, der Bremsflüssigkeit, der Lenkflüssigkeit, der Getriebeflüssigkeit, des Luftfilters und des Ölfilters fällig ist oder wann die Bremsen oder Stoßdämpfer wieder auf die Sicherheit geprüft werden sollten.

Doch auch die richtige Scheinwerfereinstellung ist von großer Bedeutung:

Autobesitzer ärgern sich oft stundenlang über die verschiedenen Bestandteile ihres Fahrzeugs, ohne aber einen zweiten Blick auf ihre Scheinwerfer zu werfen. Dies ist ein großer Fehler: Scheinwerfer können ihre Ausrichtung im Laufe der Zeit verändern, was zu ernsthaften Problemen auf der Straße, wie die Ablenkung des Fahrers, führen kann. Zum Glück ist die Überprüfung der Scheinwerferausrichtung ein relativ einfaches Verfahren.

Auf http://europa-auto.expert/de/nachrichten erfahren Sie, wie Sie die Einstellung selber vornehmen können. Ansonsten stehen wir Ihnen gerne in unserer Garage in Pong-Pattaya zur Verfügung. Herzlich willkommen bei Europa Autos Service!