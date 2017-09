PATTAYA: Nach drei Jahren Bauzeit wurde am 25. August 2017 auf der Sukhumvit Road mit dem Pattaya Klang Underpass die erste Verkehrsunterführung der Touristenmetropole eröffnet.

Passend zum Seebad, maritim mit Wellen und Delfinen dekoriert, beschleunigt das mit 887 Millionen Baht ausgeschriebene Bauwerk nicht nur den Verkehrsfluss, sondern ist auch was fürs Auge. Bereits am ersten Tag nach der Eröffnung, rollte die Blechlawine ober- und unterirdisch auffallend flüssig, womit die Stadtplaner ihr Ziel erreicht haben dürften. Ein Wehrmutstropfen bleibt jedoch: für Motorradfahrer ist die Durchfahrt verboten. Der Bau des 1,9 Kilometer langen Tunnels mit vier Fahrspuren hat über drei Jahre gedauert, er sollte eigentlich bereits im Februar eröffnet werden. Weitere Unterführungen sind an den Einmündungen der North Pattaya Road, der South Pattaya Road und der Thepprasit Road in die Sukhumvit Road geplant.

