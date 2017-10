BANGKOK: Die Mass Rapid Transit Authority (MRTA) beendet die preislich reduzierte Nutzung der Metrolinie Purple Line. Ab dem 1. November gelten die regulären Fahrpreise zwischen 14 und 42 Baht. Zuvor kosteten die Tickets zwischen 14 und 29 Baht.

Abgeschafft wurden auch der 15-Baht-Flatrate-Tarif an Wochenenden und Feiertagen sowie die reduzierten Gebühren für den Park & Ride Service. Die Parkgebühr beträgt nun 10 Baht für zwei Stunden, die Monatsgebühr für Privatfahrzeuge 1.000 Baht. Park & Ride-Parkplätze befinden sich an den Metro-Stationen Bang Rak Noi, Bang Yai und Khlong Bang Phai. Anstelle des reduzierten Fahrpreises sollen neue Promotionen angeboten werden, zum Beispiel für Besitzer einer Monatskarte oder Angebote mit unlimitierten Fahrten. Die Purple Line verkehrt zwischen der Station Tao Poon in Bang Sue und Nonthaburi.