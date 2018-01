Von: Björn Jahner | 12.01.18

Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Fünf Personen wurden verletzt, als in Korat-Stadt am Donnerstag ein Autofahrer einen epileptischen Anfall erlitt und die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Das Fahrzeug krachte in den Nachmittagsstunden ungebremst in ein Straßenrestaurant, in dem sich mehrere Personen aufhielten und zerstörte mehrere vor dem Restaurant geparkte Motorräder. Unter den Opfern soll sich einem Bericht der „Nation“ folgend auch ein Schüler befunden haben, der schwere Verletzungen davontrug.



Eine Augenzeugin berichtete, dass sie und ihre Freunde gerade die Essensbestellung aufgaben, als der Mazda 2 in das Restaurant krachte. Als sie Polizei und Rettungskräfte verständigte, sah sie, dass der Unfallverursacher noch hinter dem Steuer saß und scheinbar unter einem epileptischen Anfall litt. Fahrer und Unfallopfer wurden zur Behandlung ins Maharat Nakhon Ratchasima Hospital eingeliefert.



Die Frau des Unfallfahrers bestätigte zwischenzeitlich, dass ihr Mann, ein 72-jähriger pensionierter Doktor, unter Epilepsie leidet und wegen der neurologischen Erkrankung Medikamente einnimmt.