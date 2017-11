Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.17

PATTAYA/HUA HIN: Wegen des hohen Wellengangs im Golf von Thailand konnte die Fähre von Pattaya nach Hua Hin am Samstag und Sonntag nicht auslaufen.

Das Auslaufverbot hatte die Marinebehörde in Absprache mit der Reederei erlassen. Sobald sich die Wetterbedingungen gebessert haben, soll die Fähre zwischen Pattaya an der Ostküste und Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan ihren Dienst wieder aufnehmen. Das Meteorologische Amt hat für den Golf von Thailand eine aufgewühlte See mit bis zu drei Meter hohen Wellen vorhergesagt. Deshalb musste der Fährdienst aus Sicherheitsgründen eingestellt werden.