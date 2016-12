Fähr-Kapitän (55) stirbt bei der Überfahrt

Die Raja 8 (links) heute um 11.30 Uhr beim Anlegen am Fährhafen Don Sak: Der Kapitän starb kurz zuvor auf der Brücke und der Erste Offizier musste das Kommando übernehmen.

KOH SAMUI: Tod während des Dienstes: Der thailändische Kapitän der Fähre ‚Raja 8“ starb heute am Spätvormittag bei der Überfahrt von Koh Samui nach Don Sak auf der Brücke. Ersten Untersuchungen zufolge erlitt er einen tödlichen Schlaganfall oder Herzinfarkt.

Die Touristen und Einheimischen bemerkten auf der planmäßigen Tour des Auto-/Personenschiffes nichts, aber die Kollegen des Mannes aus einem kleinen Dorf bei Don Sak am Festland hatten kurz nach 10 Uhr traurige Anrufe zu tätigen. Eine halbe Stunde nach dem Ablegen in Lipa Noi auf Koh Samui hatte sich der 55 jährige Zeugenaussagen zufolge nicht wohl gefühlt. Kurz danach brach er zusammen und der Erste Offizier musste übernehmen.

Dass der Kapitän auf der Stelle tot war, bemerkten die auf die Brücke geeilten Kollegen schnell. Sie informierten per Telefon seine Angehörigen sowie einen Notarzt in Don Sak. Als die Raja-Fähre 8 um 11.30 Uhr am Festlandhafen anlegte – bei stürmischen Wetterbedingungen – wartete bereits die laut weinende Ehefrau mit ihren Kindern und Enkelkindern.

Fünf Mönche wurden in einem bereitgestellten Pickup auf die Fähre geleitet und gaben dem verstorbenen Kapitän noch an Ort und Stelle ihren buddhistischen Segen. Auch die Angehörigen wurden aufs Schiff gebracht und konnten sich verabschieden. Um böse Geister zu verjagen, wurden auf dem Deck und Unterdeck Knallkörper abgebrannt. Die meisten Thailänder sind abergläubisch und befürchten ein böses Karma, wenn nicht wichtige buddhistische Rituale eingehalten werden.

Für die Kunden der Raja-Fähre bedeutete der traurige Zwischenfall ein einstündiges Warten in Don Sak, denn vor der Zeremonie an Bord konnte das Schiff nicht wieder den Betrieb aufnehmen. Um 13 Uhr legte die Raja 8 mit 60 minütiger Verspätung ab und der Fährverkehr lief normal weiter.

Da die Raja-Angestellten nicht mit öffentlichen Lautsprecherdurchsagen den tragischen Fall erläutern wollten, standen Hunderte von Passagieren und Fahrzeugbesitzer fast eine Stunde ahnungslos und teils erbost am Pier. Erst als die Nachricht vom Tod des Kapitäns die Runde machte, zeigten alle Verständnis und Kollegen und Fahrgäste kondolierten den Angehörigen beim Verlassen des Schiffes.