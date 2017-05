BANGKOK: Facebook weigert sich, Fotos von drei toten Thai-Kindern zu entfernen, darunter ein Baby, da die Beiträge nicht gegen die Regeln des sozialen Netzwerkes verstoßen würden, berichtet die Zeitung „The Nation“.

Die schockierenden Fotos, wurden in zwei unabhängigen Beiträgen am 11. Mai in der Gruppe „ข่าวจาก อาสากู้ภัย THAILAND“ online gestellt, in der Mitglieder der Gruppe Aufnahmen von Unfällen oder Verbrechensschauplätzen thailandweit veröffentlichen. Eines der Fotos zeigt ein nacktes Baby, das tot in einer Mülltonne in Pattaya gefunden wurde, eine weitere Aufnahme die Leichen von zwei Kindern, 9 und 10 Jahre alt, die beim Spielen im Wasser in Udon Thani ertrunken waren.

Beide Fotos wurden von mehreren Nutzern als problematische Inhalte gemeldet, doch Facebook weigerte sich, diese zu entfernen und lieferte nachfolgende Begründung: „Wir haben über die Postings geschaut und, obwohl diese nicht gegen irgendwelche unserer spezifischen Community-Standards verstoßen, haben Sie das Richtige getan, uns darüber zu informieren.“

Anstatt die Fotos zu entfernen, empfahl Facebook den Nutzern, die Personen zu blockieren, die die Fotos gepostet hatten.

Viele User reagieren mit Unverständnis und fragen: Wenn Fotos von toten Kindern nicht gegen die Regeln des sozialen Netzwerkes verstoßen, was dann?

Erst im letzten Monat geriet Facebook in die Kritik, als ein Live-Video über 24 Stunden online war, in dem gezeigt wurde, wie ein thailändischer Mann in Phuket seine 11 Monate alte Tochter tötete (DER FARANG berichtete).