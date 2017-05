Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.17

BANGKOK: Das soziale Netzwerk Facebook hatte am Dienstagmorgen nach eigenen Angaben technische Probleme und war für thailändische Nutzer von 8.30 bis kurz vor 9 Uhr nicht erreichbar.

Die für die Telekommunikation zuständige Behörde NBTC hat Gerüchte als falsch bezeichnet, sie hätte den Zugang zu Facebook blockiert. NBTC-Generalsekretär Takom Tantasith sagte, es sei ein globaler Crash gewesen. Nach auf Twitter veröffentlichen Meldungen war Facebook in Asien, Australien, Neuseeland und Teilen Nordamerikas nicht aufrufbar. In einer Stellungnahme ließ Facebook wissen, der technische Fehler werde umgehend behoben.

Im Königreich will Facebook künftig Inhalte, die gegen das Strafgesetz Thailands verstoßen, blockieren. Damit folgt Facebook einem Aufruf thailändischer Internet Service Provider. Deren Vereinigung hatte in der Vorwoche in einem Schreiben Facebook-CEO Mark Zuckerberg gebeten, zu veranlassen, dass illegale Inhalte in Thailand auf Facebook-Seiten gelöscht werden. Der Hintergrund: Die NBTC hatte die Provider aufgefordert, innerhalb von sieben Tagen alle Seiten mit anstößigen Inhalten zu blockieren. Anderenfalls würden die Lizenzen der Provider widerrufen.