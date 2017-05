Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.17

BANGKOK: Facebook hat am Dienstagmorgen um 10 Uhr die Frist zum Blockieren von 131 URL-Seiten verstreichen lassen.

Das Ultimatum hatte in der Vorwoche die für die Telekommunikation zuständige Behörde NBTC gestellt, weil die Inhalte dieser Seiten gegen thailändisches Gesetz verstoßen, so gegen das Majestätsbeleidigungsgesetz und gegen die nationale Sicherheit. Die Behörde verwies auf einen Gerichtsbeschluss, nach dem im Internet 6.900 Webseiten gelöscht werden müssen. Die NBTC hatte angekündigt, rechtliche Schritte gegen Facebook einzuleiten. Möglich ist, dass die lokalen Provider Facebook blockieren müssen.

Obwohl Facebook die Seiten nicht gelöscht hat, kann in Thailand das soziale Netzwerk weiterhin aufgerufen werden. Dem NBTC-Generalsekretär Takorn Tantasith zufolge hat Facebook der Thai Internet Service Provider Association (TISPA) am Dienstag mitgeteilt, dem Unternehmen liege kein Gerichtsbeschluss zum Blockieren von Seiten vor. Deshalb könnten die Seiten für Thailand nicht gelöscht werden. Jetzt will das Ministerium für Digitale Wirtschaft Facebook Gerichtsbeschlüsse für alle 131 Seiten zustellen. Grundsätzlich will das soziale Netzwerk mit thailändischen Behörden kooperieren.