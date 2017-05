BANGKOK: Facebook blockiert für Nutzer in Thailand den Zugriff auf ein Video, das von dem ins Ausland geflüchteten Akademiker Somsak Jeamteerasakul auf dem sozialen Netzwerk online gestellt wurde, berichtet die Zeitung „The Nation“.

Am Donnerstag hatte Somsak auf seinem Profil ein Bildschirmfoto einer E-Mail veröffentlicht, die er von Facebook erhalten hatte. In dieser teilte man ihm mit, dass ihm auf Ersuchen des thailändischen Ministry of Digital Economy and Society der Zugriff verweigert wird.

Zuvor hatte das Ministerium Facebook per Gerichtsbeschluss informiert, dass Somsaks veröffentlichter Inhalt gegen Paragraph 14 (3) des Computer Crime Act B.E.2550(2007) verstoßen würde. Seitdem ist das Posting in Thailand nicht mehr aufrufbar. Stattdessen ist zu lesen: „Sie sind nicht in der Lage, diesen Inhalt zu sehen, weil uns lokale Gesetze verbieten, diesen zu zeigen.“

Bereits im vergangenen Monat sprach das Ministerium eine Warnung an die Bevölkerung aus, in sozialen Netzwerken veröffentliche Beiträge von Somsak Jeamteerasakul, Pavin Chachavalpongpun, Professor für Südostasienstudien in Kyoto und dem schottischen Journalisten Andrew MacGregor Marshall zu verfolgen und zu teilen sowie direkt oder indirekt mit diesen Personen in Kontakt zu treten.

Facebook informierte zwischenzeitlich, dass es Inhalte von Fall zu Fall Inhalte blockieren würde, wenn diese gegen nationale Gesetze verstoßen. Ein Sprecher des sozialen Netzwerkes betonte, dass diese Praxis nicht nur in Thailand, sondern weltweit angewandt werde.