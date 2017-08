Thailand auf der Expo 2017 in Astana

BANGKOK/ASTANA: Noch bis zum 10. September 2017 findet die Expo 2017 unter dem Motto „Future Energy in Astana“, der Hauptstadt Kasachstan, statt.



Die großen Hauptthemen der Expo ist dabei die globale Diskussion über den Klimawandel, alternativen und neue Energien und Umweltschutz. Teilnehmer sind Regierungsorganisationen, Forscher und Wissenschaftler, Institute und Universitäten, NGO`s, Firmen, Führungskräfte und Innovatoren aus Industrie und Ingenieurwesen sowie Visionäre und Erfinder. Ein Motto ist dabei, das wir alle nur auf einer Welt, auf einem gemeinsamen Planeten leben. Auch Thailand ist mit einem Länder-Pavillon auf der Weltausstellung vertreten.

Zielsetzungen der EXPO sind dabei auch:

Internationale Förderung der Diskussion und den Austausch über die Zukunft nachhaltiger Energie und den zukünftigen Problemlösungen zu Umwelt, sauberes Trinkwasser und zunehmender Energienachfrage.

Förderung von alternativen Energien und einer grünen nachhaltigen Umweltpolitik.

Die Entwicklung weiterer internationaler Partnerschaften in Industrie, Wirtschaft, Technik und Wissenschaft, um die globalen Energie- und Umweltprobleme gemeinsam zu lösen.

Aufbau und Innovationen in einer grünen Industrie in Kasachstan, durch Einsatz alternativer Energien, neuester Umwelttechnologien mit nachhaltiger Entsorgung und hohen Effekt eines Recyclingkreislaufes.

Auf der EXPO sind insgesamt 48 Länder mit eigenen Standflächen und Vertretungen anwesend, darunter auch Österreich, Deutschland, Schweiz, Russland, China, Vietnam, Singapur und Thailand.

Thailand präsentiert sich ganz in Gold

Der goldene Thailand-Pavillon, bzw. sämtliche Stände thailändischer Aussteller, werden unter anderem von Thai Airways International und der PTT-Group gesponsert. Als Träger und Vertreter Thailands ist das Ministry of Energy ebenso mit hochrangigen Mitarbeitern anwesend, wie auch weitere wichtige thailändische Organisationen und offizielle Stellen wie unter anderem das Ministry of Commerce, das Ministry of Tourism, das Thailand Board of Investment und weitere. Das Ministry of Tourism & Sports sorgt dabei für kulturelle Darbietungen auf der EXPO. Das Maskottchen von Thailand ist dabei ein vermenschlichter Maiskolben, auch als Wink, dass Thailand sehr auf Bio-Energie setzt.

Wer sich näher und ausführlicher informieren möchte, besucht die Webseite www.thailandpavilion2017.com. Viele Fotos findet man auch auf der Facebook-Präsenz.