MOGADISCHU (dpa) - In der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist nach Angaben der Polizei eine Autobombe explodiert. Die Explosion ereignete sich am Samstagnachmittag in der Nähe eines bei Politikern und Regierungsmitarbeitern beliebten Hotels, sagte ein Polizist der Deutschen Presse-Agentur. Er befürchte Tote und Verletzte. Ein Fotograf vor Ort sprach von mindestens zehn Toten.

Es gab auch Berichte, dass Kämpfer der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz nach der Explosion das Hotel gestürmt hätten. Erst Mitte Oktober hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Lastwagen an einem der belebtesten Verkehrsknotenpunkte in Mogadischu in die Luft gesprengt. Mehr als 350 Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Die Regierung machte auch für diese Tat Al-Shabaab verantwortlich.