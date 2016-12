Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.16

BANGKOK: Eine Falschmeldung über eine Bombenexplosion in der Hauptstadt verbreitete sich am Dienstagabend in den sozialen Netzwerken Facebook und Line.

Die „Bangkok Post“ berichtete, sie habe aus mehreren Ländern, so aus Malaysia und den USA, Anfragen von besorgten Thais erhalten. Die Falschmeldung „The Explosion in Bangkok, Thailand“ wurde auf Facebook verbreitet und tausendfach angeklickt. Die Meldung beinhaltete keine Details über eine Bombenexplosion. Aber Thais stellten Hinweise in soziale Netzwerke, sie wären davon nicht betroffen.