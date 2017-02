Expertin zwischen Cyber-Punk und Cyber-Security

Eine 28-jährige Österreicherin hat der Schadsoftware den Kampf angesagt und ist mittlerweile Star der internationalen IT-Forensik. Für ein Bochumer IT-Sicherheitsunternehmen zerlegt Marion Marschalek fiese Codes in ihre Einzelteile und spürt so deren Autoren nach.

Enges Top, weite Harems-Hose, Flip-Flops, Piercing und Tattoos: Rein optisch würde man Marion Marschalek eher in einem Hostel in Südostasien verorten, als hinter einem Computerbildschirm bei einer der ältesten IT-Sicherheitsfirmen Deutschlands. Vielleicht könnte die 28-Jährige auch als Darstellerin in der angesagten Hacker-Serie „Mr Robot“ durchgehen.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)