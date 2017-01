Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.17

PEKING (dpa) - In dem Ausstieg der USA aus der transpazifischen Freihandelszone (TPP) sehen chinesische Wirtschaftsexperten eine gute Nachricht für Peking. Der Rückzieher der USA sei eine «Chance» für China, nun ein eigenes Freihandelsabkommen in der Region voranzutreiben, sagte der Pekinger Wirtschaftsprofessor Huang Weiping der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Neben den USA und Japan sollten der Freihandelszone auch Australien, Brunei, Kanada, Chile, Mexiko, Neuseeland, Peru, Malaysia,Singapur und Vietnam angehören. Ausgeschlossen war jedoch China, auch, um ein Gegengewicht zur größten Handelsnation Asiens zu bilden. Trumps Entscheidung sei «eine große Erleichterung für Peking», sagte Ni Dongxiong, Professor für Internationalen Handel in Shanghai. Das geplante Abkommen hätte China benachteiligt. Jetzt würden die Karten neu gemischt.