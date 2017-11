Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei hat eine ehemalige Schönheitskönigin unter dem Verdacht festgenommen, ihr 16 Jahre altes Zimmermädchen im Jahr 2012 in Bangkok misshandelt, getötet und die Leiche in Phetchaburi begraben zu haben.

Die 45 Jahre alte Frau dachte, so das Verbrechen vertuschen zu können. Laut dem Leiter des Central Investigation Bureau, Generalleutnant Thitirat Nonghanpitak, soll die Frau die Tat gestanden haben, an der Beseitigung der Leiche hatten sich offenbar weitere drei Personen beteiligt. Die Polizei verhört diese Personen. Nach den bisherigen Ermittlungen hat die oftmals jähzornige Frau das Zimmermädchen im April 2012 mit einer Spraydose ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen. Das Mädchen wurde nicht ins Krankenhaus gebracht und starb am nächsten Tag. Die Leiche wurde unter einem Baum begraben, auf dem Gelände des Wohnhauses der Mutter der mutmaßlichen Mörderin.

Der Mordfall kam jetzt ans Licht, als die Eltern der 16-Jährigen die Stiftung Pavena Hongsakul für Frauen und Kinder informierten, dass sie ihre Tochter seit über fünf Jahren vermissten. Die Ermittlungen der Polizei führten in Phetchaburi zur Entdeckung eines menschlichen Skeletts. Die Eltern hatten bereits 2012 die Polizei um Hilfe gebeten. Doch damals gab die Ex-Schönheitskönigin zu Protokoll, ihr Mädchen sei weggelaufen.