Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.17

FRANKFURT/DÜSSELDORF (dpa) - Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings arbeitet enger mit der strauchelnden South African Airways zusammen.

Künftig werde man Zubringerflüge zu Verbindungen der südafrikanischen Fluggesellschaft anbieten, teilte Eurowings am Montag in Düsseldorf mit. Dabei gehe es etwa um Flüge nach München und London-Heathrow, wo Passagiere aus Deutschland auf Langstreckenflüge von South African Airways nach Afrika umsteigen könnten. Mit der Zusammenarbeit erwarten beide Fluggesellschaften mehr Passagiere. Ab Anfang November werde Eurowings zudem erstmals vom Flughafen Köln/Bonn nach Kapstadt fliegen, erklärte Eurowings weiter.

South African Airways steuert nur wenige Ziele in Europa an. Die kriselnde staatliche Fluggesellschaft hatte jüngst erst einen Notkredit von Südafrikas Regierung in Höhe von rund drei Milliarden Rand (210 Mio Euro) bekommen, um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Mit der Kapitalspritze soll South African Airways, die mit Lufthansa im Bündnis der Star Alliance zusammenarbeitet, Bankschulden bedienen können. Die Airline schreibt trotz relativ niedriger Ölpreise hohe Verluste und muss ihr Geschäft Beobachtern zufolge umbauen, was jedoch an politischer Einflussnahme scheitere.