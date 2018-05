Europaparlament vs. Philippinen

Von: Michael Lenz | 12.05.18

Sicherheitsbeamte in Manila bei einer Razzia gegen Drogenstraftäter. Foto: epa/Rolex Dela Pena

MANILA: Die Philippinen weisen die Kritik des Europaparlaments an dem Drogenkrieg von Präsident Rodrigo Duterte und die Listung von Menschenrechtlern als „Terroristen“ entschieden zurück.

Präsidentensprecher Harry Roque warf dem Europaparlament „erneute Einmischung in die Angelegenheiten des philippinischen Staates“ vor. Zudem bestritt der ehemalige Menschenrechtsanwalt energisch, dass auf den Philippinen „außergerichtliche Tötungen“ stattfänden. Zu der Einbeziehung von Victoria Tauli-Corpuz, UN-Beauftragte für die Rechte der Ureinwohner, in eine 600 Namen umfassende Liste von „Terroristen“, sagte Roque, darüber zu entscheiden sei Sache der Gerichte. Das Europaparlament hatte Mitte April in einer Resolution die Menschenrechtsverletzungen und Morde im „Drogenkrieg“ auf den Philippinen scharf verurteilt.