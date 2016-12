Europäer lieben Myanmar

YANGON: Myanmar ist die asiatische Destination mit dem größten Zuwachs von Hotelbuchungen aus Europa in den vergangenen zwölf Monaten. Das geht aus der neuen Travel-Smart-Studie des Hotelbuchungsportals Agoda hervor.

Die Spitzenreiter in Myanmar sind Hsipaw im Shan-Staat, die Hauptstadt des Kayin-Staats Hpa An und Mawlamyine im Mon-Staat. „Einige tolle Reiseziele in Myanmar werden langsam durch eine verbesserte Infrastruktur zugänglich. Die bisher übliche touristische Schleife Yangon, Mandalay und Bagan weitet sich“, sagt Agoda-Sprecher Errol Cook. Unter den ersten zehn Top-Destinationen in Asien sind zudem drei Ziele in Japan, sowie der Vulkan Bromo in Indonesien, die kambodschanische Insel Koh Rong, die Insel Siquijor in den Philippinen und die malaysische Insel Redang.