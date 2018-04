YANGON: Die EU-Botschafter in Myanmar fordern den Einsatz von Landminen zu beenden.

„Berichte über den erneuten Einsatz im Jahr 2017 in den Konfliktregionen Kachin, Shan und Rakhine sind ein ernster Anlass zur Sorge“, hieß es einer Anfang April veröffentlichten Presseerklärung der EU in Yangon.Darüber hinaus müss­ten die Regierung als auch die Führer der ethnischen Völker „wo immer es möglich ist“ die Räumung von Landminen unterstützen. Neun der vierzehn Bundesstaaten von Myanmar sind nach Angaben der EU mit Landminen kontaminiert. Nach Informationen des Landmine & Cluster Munition Monitor produziert, lagert und benutzt Myanmar Landminen. In Rakhine im Westen des Landes hat die Armee von Myanmar nach Informationen von internationalen Menschenrechtsorganisationen nach der gewaltsamen Vertreibung der muslimischen Rohingya die Grenze zu Bangladesch vermint.