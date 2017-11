EU-Delegation überprüft Fischerei

Von: Björn Jahner | 12.11.17

THAILAND: Illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischfang (IUU-Fischerei) bereitet den Behörden immer noch Probleme, weshalb die Europäische Union (EU) über Thailand im Jahr 2015 die gelbe Karte verhängt hat.

Im November stattet nun eine EU-Delegation dem Königreich erneut einen Besuch ab, um die Fortschritte im Kampf gegen Ausbeutung in der Fischerei zu überprüfen. Zwar habe die Regierung schon erhebliche Erfolge erzielt, um die Transparenz in der Fischerei zu verbessern, doch gemäß Umaporn Pimolbutr, stellvertretende Vorsitzende der Fischereibehörde, kann noch keine 100-prozentige Fehlerfreiheit garantiert werden. Zu komplex sei die Branche und zu verschieden das eingesetzte Fangequipment auf den Booten, erklärte Umaporn. „Wir werden unser Bestes geben, um die Anforderung zu erfüllen“, versicherte sie in der „Bangkok Post“. „Wenn wir die Prüfung bestehen, wäre das eine gute Nachricht. Aber wie vorbereitet wir auch sein mögen, irgendetwas könnte jederzeit passieren, um die Situation entgleisen zu lassen.“



Ein Hauptanliegen der EU ist die Transparenz, und genau darin liegt das Problem. Denn die meisten Fischereiprodukte aus Thailand enthalten keinerlei Informationen, von welchen Booten sie stammen und welche Fangtechnik eingesetzt wurde. Um die Situation zu verbessern, haben die Lokalbehörden damit begonnen, kommerzielle Häfen, Fischerboote und Verarbeitungsbetriebe dazu zu drängen, alle Einzelheiten über ihre Fänge offenzulegen und sich in einer Online-Datenbank registrieren zu lassen. Im März 2018 entscheidet die EU erneut über die gelbe Karte. Thailand ist weltweit der drittgrößte Exporteur für Fischereierzeugnisse.