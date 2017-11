Esso baut Marktpräsenz in Thailand aus

Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.17

THAILAND: Die Esso (Thailand) Public Co. Ltd., die derzeit 544 Tankstellen in Thailand betreibt, wird ihren Marktanteil durch eine Partnerschaft mit Pure Thai Energy Co. Ltd. ausbauen.

Die Unternehmen haben einen entsprechenden Liefer- und Lizenzvertrag für Kraftstoffe abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Pure Thai Energy seine 49 Tankstellen unter dem Markennamen Esso betreiben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag.

„Da sich das hart umkämpfte Geschäft mit Kraftstoffen im Einzelhandel weiterentwickelt, wird der Verkauf unserer Qualitätskraftstoffe durch einen strategischen Partner wie Pure Thai Energy unsere Marktpräsenz erweitern und den Kraftfahrern mehr Komfort bieten“, erklärte Yodpong Sutatham, Direktor und Einzelhandelsverkaufsleiter von Esso (Thailand), gegenüber der Zeitung „The Nation“.

Die Umstellung wird voraussichtlich im Dezember 2017 beginnen und bis Ende 2018 abgeschlossen sein.