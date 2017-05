Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.17

PATHUM THANI: Ein 62 Jahre alter Amerikaner hat sich in seinem Haus zu Tode gehungert.

Nachbarn hatten den Ausländer mehrere Tage nicht gesehen und die Polizei alarmiert. Rettungssanitäter und Polizisten brachen in das Haus ein und fanden den Mann im Schlafzimmer auf dem Bett tot vor. Augenscheinlich hatte er mehrere Tage nicht gegessen und getrunken. Aus der einst stattlichen Person war ein gebrechlicher, schlanker, knochiger Mann geworden. Nachdem eine Thai ihn verlassen hatte, soll er in eine tiefe Depression gefallen sein, berichtet „Sanook“ weiter. Alle Räume waren in Unordnung, der Amerikaner hatte sich offenbar seit längerer Zeit nicht mehr um sein Hab und Gut gekümmert. Angeblich soll die Botschaft der USA über den hilflosen Landsmann informiert worden sein.