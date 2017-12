BANGKOK: KLM Royal Dutch Airlines bietet ihren Business-Class-Passagieren auf der Route zwischen Bangkok und Amsterdam neu einen ganz besonderen Service „Anytime for You“ an.

Neben dem regulären Drei-Gänge-Dinner und dem Frühstück können sie jederzeit zusätzliche Speisen bestellen und zwar dann, wenn sie es möchten. Das „Anytime for You“-Menü umfasst acht verschiedene Speisen – heiße, kalte, gesunde und Desserts. Das ausgewählte Gericht wird restaurantähnlich zubereitet und serviert. KLM bedient die Route Bangkok-Amsterdam täglich mit einer Boeing 777-300ER mit 34 Sitzplätzen in der Business-Class und 374 in der Economy-Class. Infos: www.klm.com.