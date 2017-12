Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.17

BANGKOK: Steuererhöhungen und Aktionen verschiedener Anti-Alkohol-Organisationen haben den steigenden Konsum von Alkohol nicht bremsen können.

Im Vorjahr wurden nach Angaben der Thai Alcohol Beverage Business Association (Tabba) 3,09 Milliarden Liter Alkohol abgesetzt, gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 7,8 Prozent. In 2015 waren es 2,86 Milliarden und in 2014 2,85 Milliarden Liter gewesen. Obwohl der Alcoholic Beverage Control Act der Branche die Werbung für alkoholische Getränke strikt untersagt, wird mehr getrunken. Und seit der letzten Steuererhöhung am 16. September sind zahlreiche Konsumenten von Spirituosen auf Bier umgestiegen. Weiter meldet Thanakorn Kuptajit als Präsident der Tabba, dass die Weltgesundheitsbehörde Thailand auf der Liste der Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum per Einwohner im Alter über 15 Jahren auf den 72. Platz führt. Die Statistik widerspricht der öffentlichen Meinung, dass im Königreich viel zu viel Alkohol getrunken wird.