Von: Björn Jahner | 25.11.17

Foto: The Nation / Richard Barrow

BANGKOK: Am Rajprasong, der bekannten Kreuzung und Einkaufsmeile im Bangkoker Bezirk Pathum Wan, hat die Weihnachtszeit begonnen.

Noch bis zum 7. Januar 2018 präsentiert das Einkaufszentrum CentralWorld auf seiner Aktionsfläche auch in diesem Jahr wieder ein kitschig-buntes Winterwunderland mit über 400 leuchtenden Weihnachtsdekorationen, Cartoon-Charakteren und Kunstwerken, darunter eine fünf Meter hohe Santa-Claus-Skulptur, geschaffen vom bekannten argentinischen Künstler Javier González Burgos. Am Samstag und Sonntag (25. und 26. November 2017) werden beeindruckende Klang- und Lichtshows um 19, 20 und 21 Uhr veranstaltet, bei denen die Weihnachtsmeile prachtvoll in Szene gesetzt wird.