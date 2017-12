Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.17

BANGKOK: Geduldiges Warten lohnt sich: In der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember regnet es Sternschnuppen.

Der Meteorstrom liegt knapp nördlich des hellen Sterns Castor im Sternbild Zwillinge. Dank des abnehmenden Mondes sind die Sternschnuppen in allen Teilen des Landes mit bloßen Augen zu sehen, sagt Saran Poshyachinda, Direktor des Nationalen Astronomischen Forschungsinstituts von Thailand (Narit). Ein weiterer Meteoritenschauer, der Ursids, werde in der Nacht des 22. Dezember seinen Höhepunkt erreichen, obwohl er nur zehn Sternschnuppen pro Stunde haben wird. Narit will zur Beobachtung rund 100 Menschen in Chiang Mai auf dem Doi Inthanon, dem höchsten Berg Thailands, zusammenbringen. Für die Bevölkerung öffnen sich die Observatorien in Nakhon Ratchasima und in Chachoengsao sowie eine Sternbeobachtung an Songkhlas Strand Samila.