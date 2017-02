Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.17

…als einen Büffel, findet ein Leser und nimmt damit Bezug auf die Kurznachricht „Händler und Garküchen vertrieben“ (FA03/2017):

Die Garküchenbetreiber sind ums eigene Überleben kämpfende „Ich-AGs“. Die haben keine Lobby, sie stehen alleine, vielleicht noch als Familienbetrieb. Im Gegensatz dazu haben die Bike-Vermieter (genauso, wie die auf den wenigen Bürgersteigen stehenden Motorradtaxis) einen (finanz- und machtkräftigen) Clan hinter sich. Gegen die kann oder will kein Regierungsverantwortlicher seine Stimme erheben. Das ist doch nicht anders in Deutschland oder Europa, da sagen doch auch die Wirtschaftsbosse, was in der Politik zu laufen hat. Siehe Elektro-Autos, die die jetzige PKWIndustrie zum Erliegen bringen würden. Oder die Prüfung der Fahrtauglichkeit von alten Menschen, die „man“ auch nicht macht, weil, ... man dadurch eine wichtige Käufergruppe „ausschalten“ würde. Alles Politik, alles Macht und der gemeine (einfach denkende) Mann auf der Straße wird die Rechnung schon zahlen... bis es zum Bürgerkrieg in Deutschland kommen wird. Hoffentlich mache ich dann nicht gerade Urlaub in meiner Geburtsstadt Berlin.

Uli von Berlin, Jomtien

Händler und Garküchen vertrieben